Edirne'nin Enezilçesinde kırsalda çalışmalarını sürdüren jandarma, Güçavuş Köyü'nde şüphe üzerinde durdurduğu araçta yapılan aramada 159 pakete karşılık gelen 16 karton kaçak sigara ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gülçavuş Köyü'nde icra edilen faaliyet neticesinde, sürücülüğünü Ç.E. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramada 16 karton (159 paket) TAPDK bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilerek el konuldu.

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.