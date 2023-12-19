Edirne Enez'de CHP İl Genel Meclis Üyesi aday adaylarının önseçim listesindeki numaraları belirlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Enez İlçe Başkanlığı, İl Genel Meclisi Üyeliği aday adaylığı için müracaat edenler için 29 Aralık'ta gerçekleştirecek önseçimde yarışacak 6 adayın listede yer alacak numaralarını belirmek amacıyla kura çekimi yaptı.
Kuraya göre aday adaylarının listedeki sıra numaraları şöyle belirlendi:
1-Salih Akar
2-Kamuran Çelik
3-Servet Bulut
4-Vedat Avcu
5-Şenol Kılıç
6-Erol Açık