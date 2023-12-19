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Kuraya göre aday adaylarının listedeki sıra numaraları şöyle belirlendi:

Edirne Enez'de CHP İl Genel Meclis Üyesi aday adaylarının önseçim listesindeki numaraları belirlendi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Enez İlçe Başkanlığı, İl Genel Meclisi Üyeliği aday adaylığı için müracaat edenler için 29 Aralık'ta gerçekleştirecek önseçimde yarışacak 6 adayın listede yer alacak numaralarını belirmek amacıyla kura çekimi yaptı.

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