Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçak kazı faaliyetlerine karşı yürüttüğü kararlı mücadeleyi sürdürüyor.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Son olarak Edirne'nin Enez ilçesi Çavuşköy köyünde izinsiz kaçak kazı yapma girişiminde bulunan bir şahıs suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, şüphelinin kazı yapmak için kullandığı 1 adet hilti, 3 adet kürek, 1 adet kova, 1 adet ip ve 1 adet çizme de ele geçirildi. Kaçak kazıya kullanılan tüm malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.