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Yarışmalarda dereceye girenlere madalya, kupa ve hediyeleri törenle takdim edildi.

Dernek başkanı Yalçın Bitikli, etkinliğe avcıların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, Denizyolu Göller mevkiinde yapılan trap atışlarına yaklaşık 100 avcının katıldığını kaydetti.

Edirne'nin Enez ilçesinde Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından organize edilen trap atış yarışmasında dereceye girenlere madalya, kupa ve hediyeleri törenle takdim edildi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Enez ilçesi Avcılar ve Atıcılar Derneği trap atış yarışması düzenledi.

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