Edirne Valiliği İl Özel idaresi tarafından Enez Kaymakamlığı’na 310 adet çöp konteyneri gönderildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez’e gönderilen 310 adet çöp konteyneri köylere dağıtıldı.

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, çöp konteynlerinin teslim sırasında köy muhtarları ile bir araya gelerek, 2024 yılı içerisinde Edirne İl Özel İdaresi tarafından gönderilen toplam 310 çöp konteynerinin köylere dağıtımının gerçekleştiğini açıkladı.

Kaymakam Tutal, çöp konteynerleri dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer’e ve İl Özel idare Müdürlüğü’ne teşekkür etti.