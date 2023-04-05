CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, fabrika atıklarının Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Yenice köyündeki bir alana dökülmesine tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Enez ilçesine bağlı Yenice köyünde fabrika atıklarının döküldüğü alanda vatandaşlarla birlikte açıklama yaptı. Köyde yaşayanlar, atık malzemenin çevreye zarar verip vermediğini öğrenmek istediklerini belirtti.

"MÜTHİŞ BİR KOKU VAR"

Gaytancıoğlu, Enez Yenice'deki atık malzemelere dikkati çekerek, "Bir fabrika, burasını birinden kiralamış ve bütün atıklarını buraya döküyormuş. Fakat öğrendik ki buraya sabaha karşı kamyonlar başka illerden, örneğin Çorlu’dan, buraya tam 180 kilometre mesafeden kamyonlarla atık malzeme getiriyorlar ve şu anda müthiş bir koku var" dedi.

“ACİLEN TAHLİLLER YAPILMALI"

Köyde yaşayan bir vatandaş ise yetkilillerce acilen tahlillerin yapılmasını istedi.

"Yaklaşık 3 kilometreden is kokusu gelecek şekilde ağır bir koku var" diyen çevre sakinleri, "Bu atık malzemenin çevreye zarar verip vermediğini biz bilmiyoruz. İnsan, hayvan sağlığına ne kadar zararlı? Bunun tahlillerinin yapılmasını istiyoruz. Bir an önce buradaki depolama alanının şartnamesinin şu atık malzemeye uygun olup olmadığının kontrolünü talep ediyoruz" görüşlerini dile getirdi.