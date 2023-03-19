Edirne Gazeteciler Derneği'nin olağan genel kurulunda Keşanlı üyelerden Bülent Saylam Yönetim Kurulu asıl üyeliğine, İGFA Edirne Temsilcimiz Erdoğan Demir Yönetim Kurulu yedek üyeliğine, Ömer Çakıcı ve Necdet Uybaş Onur Kurulu asıl ve Cavit Deniz ise yedek üyeliğe seçildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Gazeteciler Derneği’nin olağan genel kurul Edirne’de yapıldı.

52 üyeden 32 üyenin katılım sağladığı genel kurulun divan başkanlığını Nadir Alp yaptı.

Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar ile şehitler adına gerçekleşen saygı duruşu sonrasında kongrenin gündem maddelerine geçildi.

Faaliyet Raporu EGD Genel Sekreteri Ercan Bitti tarafından, Denetim Kurulu Raporu ise Denetim Kurulu Başkanı Tunç Üçer tarafından okundu.

Daha sonra Derya Sarılarlı başkanlığındaki tek liste ile gidilen seçim üyelerin tek liste olması nedeniyle açık oylama ile yapılmasını kabul etmesinin ardından yeni yönetim, denetleme, Onur Kurulu ile Federasyon Delegeliklerine şu kişiler seçildi.

Derya Sarılarlı başkanlığındaki EGD yönetimine; Bülent Ayan, Baran Yazgan, Ercan Bitti, Bülent Saylam, Yeşim Dramalı ve Ergin Yıldız seçildi.

Tunç Üçer, Selim Kaya ve Nadir Alp'in yeni dönemde denetleme kurulunu oluşturureken; smet Yaraşır, Ömer Çakıcı ve Necdet Uybaş Onur Kurulu'na seçildi.

Derya Sarılarlı, Bülent Ayan, Gönül Uyanıktır ve Murat Savaş ise Federasyon Delegeliğine seçildi.