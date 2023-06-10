Edirne Valiliği toplantı salonunda Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapılan toplantıda önümüzdeki günlerde başlaması öngörülen gurbetçi sezonu dolayısıyla gümrük kapılarında mevcut durum, yapılan hazırlıklar ve alınacak tedbirler görüşüldü.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Toplantıda, Trakya Dış Ticaret Gümrük Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafında yapılan sunumla birlikte; önceki yılların yolcu ve araç giriş çıkış verileri, görevli personel durumu, yapılacak ilave görevlendirmeler, Avrupa ülkelerinde tatil takvimine bağlı olarak yaşanması muhtemel giriş ve çıkış yoğunlukları değerlendirildi.

Toplantıda yapılan sunum ve bilgilendirmelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali H. Kürşat Kırbıyık, “Bu noktada bizim temel sorumluluğumuz, onların gümrük geçişlerinde ortalama işlem süresini minimize ederek üst düzeyde, güler yüzlü, kaliteli hizmeti sağlayıp giriş ve çıkış işlemlerini yapmaktır” dedi.

Vali Kırbıyık; “Bu işlemleri yaparken bir yandan güvenliği diğer yandan hızlı geçişi sağlamamız gerekiyor. Geçişleri hızlandırmamızın Edirne özelinde şöyle bir faydası oluyor. Vatandaşlarımızın geçişlerini, onların öngördükleri süreden daha hızlı tamamlayabilirsek onlarda kalan sürelerini Edirne’ye ayırıyorlar, şehri geziyorlar, konaklıyorlar. Bunun da önemli olduğunu değerlendiriyorum. BU durumda vatandaşlarımız şehrimizi tanırken, aynı zamanda ilimiz ekonomisi için ciddi bir girdi oluşuyor.

Diğer taraftan Jandarmanın girişten itibaren tır parkları, yol kenarları ve diğer alanlarda güvenlik tedbirlerini alması çok önemli. Çalışma sürelerinin, vardiya saatlerinin ve planlamaların doğru yapılarak, görev yapacak ve hizmet verecek tüm birimlerimizin eşgüdüm içerinde çalışması gerekiyor. Oluşabilecek yoğunlukların en kısa zamanda çözülmesi için iş birliği ve koordinasyonun hızlı şekilde oluşturması ve tüm arkadaşlarımızın süreci takip ederek herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi noktasında dikkatli olması son derece önemlidir” şeklinde konuştu. Toplantıya Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık’ın yanı sıra Vali yardımcıları Sıdkı Zehin ve Samet Öztürk, Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, ETSO Başkanı Sezai Irmak ve diğer yetkililer katıldı.