CHP Edirne Belediye Meclis Üyeliği'nden istifa eden Ahmet Baran Yazgan, 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı için partisinin Genel Merkezi'ne başvurusunu yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Genel Merkezi'nde Bölge Milletvekilliği Adaylık Değerlendirme Başkanı Onursal Adıgüzel ile görüşen 36 yaşındaki A. Baran Yazgan, Edirne için aday adaylığı başvurusunda bulundu.



28. Dönem Milletvekilliği için Edirne Belediyesi'ndeki meclis üyeliği görevinden istifa eden Ahmet Baran Yazgan, resmi başvurusu sonrasında, "Sayın Onursal Adıgüzel ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Edirne'mize selamları var. Halkın iktidarı geliyor" paylaşımında bulundu.