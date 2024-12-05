Edirne İl Özel İdaresi’nin 2025 yılı bütçesi belirlenirken, bu bütçeden İpsala’ya ayrılan payın 35 milyon TL olduğu belirtildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala İl Genel Meclisi üyeleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda Edirne’ye bağlı 253 köyün, 9 ilçenin ve 7 beldenin 2025 mali yılı bütçesi, performans programları ve bütçenin eki olan yatırım programlarının Cuma günü itibariyle soın bulduğunu ve İl Özel İdaresi 2025 Bütçesi 1.000.000.000.00 TL Yatırım Bütçesi 510.836.365 TL olarak belirlendiğini açıkladılar.

Meclis üyeleri yaptıkları açıklamada; Bütçe’de İpsala’nın Köylerine toplam 35 Milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.

İl Genel Meclis Üyeleri İsmail Aliş, Cevdet Kurt ve Hakan İlkdoğmuş’tan alınan bilgilere göre yapılacak çalışmalar şöyle;

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yatırım bütçesinin 240.000.000.-TL, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün yatırım bütçesinin 134.000.000.-TL, Plan ve Proje Müdürlüğü yatırım bütçesinin 15.729.709.-TL, Mali Hizmetler Müdürlüğü yatırım bütçesinin 54.000.000.-TL, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yatırım Bütçesinin 1.927.360.-TL, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Yatırım Bütçesinin 1.000.000.-TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yatırım Bütçesinin 64.179.296.-TL olmak üzere Edirne İl Özel İdaresi Yatırım Bütçesinin toplamda 510.836.365.-TL olarak belirlenmiştir.

2025 yılı Belirlenen hedef ve faaliyetlerimize göre;

2025 yılında İlimiz köylerinde mevcut imar planları günün şartlarına göre yeniden düzenlenerek ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmeye devam edilecektir.

2025 yılında 55 km Bitümlü sıcak asfalt kaplama, 24,5 1. Kat sathi kaplama, 7 km 2. Kat sathi kaplama gerçekleştirilecek, yolların tamamında bakım onarım çalışması ifa edilecektir.

2025 yılında 17 adet iş programı ile Tarımsal arazi sulama kanalları projesi yapılacaktır.

2025 yılında 15 adet göletin bakım onarımı gerçekleştirilecektir.

2025 yılında Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretilecek olup, 1 adet proje desteklenecektir.

2025 yılında 15 adet 15 köye depo, ishale, telfi hattı, şebeke yapımı gerçekleştirilecek

16 adet köyün içme suyu tesislerinin lokal onarımları yapılacaktır.

2025 yılında 35 köyün kanalizasyon bakım onarımı yapılacaktır.

2025 yılında 19 doğal arıtma tesisinin bakım onarımı yapılacaktır.

2025 yılında ilimiz eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda hizmet binalarının bakım onarımları, kamulaştırma işlemleri, donatı malzeme alımları karşılanacaktır.

2025 yılında ilimizde bulunan spor tesislerinin yaygınlaştırılması, şartlarının iyileştirilmesi gerçekleştirilecektir.

2025 yılında bakanlık ve diğer merkezi idari kurumlarından aktarılacak ödeneklerle talep edilecek yatırımların gerçekleştirilmesine devam edilecektir.

2025 yılında kültür varlıkları bakım onarımı yapılacaktır.

2025 yılında İlimizin etkin düzeyde tanıtımına yönelik kültürel, sportif, sanatsal, bilimsel aktiviteler (toplantı, fuar, organizasyon, forum, gezi, konferans, panel, çalıştay vb.) plan döneminde her yıl artırılarak yapılacaktır.

2025 yılında İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (Eğitim, Yönetim, Bilgi Sistemi vb.) ile e-imar, e-ruhsat sistemleri geliştirilmesine devam edilecektir.

2025 yılında idaremiz hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik makine parkında bulunan araçların bakım onarım işlemlerinin takibi için filo yönetim sistemi kurulacak, araç ve iş makinesi alınacaktır.

2025 yılında müdürlüklerimizin eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları düzenlenecektir.

Tabiki İpsala’mızın köylerine Stabilize yolların malzemeli bakımlarının ve greyderli reglajlarının yapılması, Asfalt sathi kaplama durumundaki yolların bakım ve onarımları gerçekleştirilecektir.” Denildi.