Edirne'ye bağlı İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, deprem raporu sonucu yıkımına karar verilen Şehit Polis İbrahim Sever İlkokulu ve İpsala İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin İpsala Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sevgili, Şehit Polis İbrahim Sever İlkokulu ve İpsala İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek okulların fiziki şartları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin'den bilgi aldı.

Deprem raporu sonucu yıkım kararı verilen Şehit Polis İbrahim Sever İlkokulu öğrencilerinin yeni bina yapılana kadar İpsala İmam Hatip Lisesinde eğitim göreceği belirtildi.