Edirne'nin İpsala Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, yılsonu sergisi açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri kapsamında İpsala Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası Töreni ve Sergi Açılışı düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi önünde gerçekleşen törene Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, belde belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını Kurum Müdürü Recep Kolcu yaptı. Kolcu, bu dönemde Halk Eğitimi Merkezi'nde 185 kurs açıldığını ve toplamda 4 bin 935 kursiyere belge verdiklerini açıkladı. Ardından hafta etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Etkinlikler kapsamında, Serhat İlkokulun ve Yeni Hayat Bakım Merkezi'nin Halk Oyunları gösterileri sergilendi. Protokol üyelerine armağanları takdim edildikten sonra sergi açılışı ve ziyareti gerçekleştirildi.