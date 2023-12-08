Edirne'de İpsala CHP İlçe Başkanlığı, aday adaylığı süreci ile ilgili açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP'de aday adaylığı müracaatlarında İpsala Belediye Başkanlığı'na 3, Belde belediye başkanlıkları için de 3 isim müracaatta bulundu.

İpsala Belediye Başkanlığına; Gürel Kale, Savaş Kurtbaba, Cenan Tetik başvuru yaparken, Yenikarpuzlu Belediye Başkanlığına; Hasan Atalay ve Ahmet Köprü başvuru yaptı.

Esetçe Belediye Başkanlığına ise İbrahim Örs dosyasını ilçe başkanlığına teslim etti.

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CHP İl Genel Meclis Üyeliği aday adalığı başvurusuna ise toplam 6 kişinin müracaat ettiği öğrenildi.