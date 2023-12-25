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Edirne Jandarma Komutanlığı, göçmen şahısların can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde etmeye çalışan organizatör şahısların peşini bırakmayan ekipler, failleri yakalayarak adli mercilere teslim etme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor.

Son bir hafta içerisinde gerçekleşen faaliyetler neticesinde, Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda, göçmen kaçakçılığında kullanılan (7) araç ve bu illegal faaliyetlere karışan (12) organizatör şahıs tespit edilerek yakalandı. Ayrıca, bu organizatörlerle birlikte (262) göçmen şahıs da ele geçirildi.

Yakalanan göçmen şahıslar, ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken, organizatör şahıslar ise işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar ise yed-i emin otoparkına teslim edildi.