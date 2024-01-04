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Yakalanan şahısların arasında; kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, terör örgütü üyeliği gibi suçlardan arananlar yer aldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanmasına, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de jandarma ekipleri tarafından 2023 yılı içerisinde icra edilen faaliyetler kapsamına UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden haklarında arama kararı bulunan 2 bin 785 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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