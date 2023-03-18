Edirne İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde sürdürdüğü asayişe yönelik son bir haftalık faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı. Jandarma, bir haftada 78 kişiyi ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terörle mücadelenin yanı sıra emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 11’i yabancı uyruklu 25 şahıs ile askeri suçlardan aranan 25 şahıs olmak üzere toplamda 50 şahsı yakaladı.

Ekipler ayrıca terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında da, 1'i PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi, diğerleri FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak üzere toplamda 14 örgüt üyesi yakalanarak haklarında yasal işlemler başlatıldı.

Ekiplerin, emniyet ve asayişi sağlamaya yönelik çalışma ve faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.