Edirne İl Jandarma Komutanlığı, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı suça sürüklenmesini engellemek ve olası ailede şiddet olaylarının önlenmesi ve çocuklarımızın güven içerisinde öğrenim hayatlarını sürdürmeleri için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu kapsamda; Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği olarak yeni 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi maksadıyla sorumluluk bölgemizde bulunan okullar ziyaret edilerek bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okullarda öğrencilere suça sürüklenmemenin yolları, zararlı alışkanlıklardan korunma yöntemleri ve kendilerini güvende hissetmeleri için yapmaları gerekenler hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, çocukların motivasyonlarını artırmak amacıyla Köpek Timi tarafından gösteri yapılarak boyama kitabı ve çocuk dergisi dağıtıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, çocuklarımızı her türlü tehlikeden koruyarak onları daha güvenli bir geleceğe ulaştırmak için denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.

EKİPLER, OKULLARI ZİYARET ETTİ

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte sorumluluk bölgelerinde bulunan okulları ziyaret etti. Ekipler, öğrencilere suça sürüklenmemenin yolları, zararlı alışkanlıklardan korunma yöntemleri ve kendilerini güvende hissetmeleri için yapmaları gerekenler hakkında bilgiler verdi.

KÖPEK TİMİ GÖSTERİ YAPTI

Ekipler, bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra çocukların motivasyonlarını artırmak amacıyla Köpek Timi tarafından gösteri düzenledi. Gösteride, Köpek Timi tarafından yapılan arama kurtarma, narkotik madde arama ve patlayıcı madde arama gibi eğitimler sergilendi. Ayrıca, öğrencilere boyama kitabı ve çocuk dergisi dağıtıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, çocuklarımızın her türlü tehlikeden korunabilmesi için denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edecek. Ekipler, okul ziyaretlerinin yanı sıra, sokakta kalan, madde bağımlısı veya suça sürüklenmiş çocuklara yönelik de çalışmalar yürütecek.