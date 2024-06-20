Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede kararlılığını sürdürüyor. Son iki operasyonda toplam 36 düzensiz göçmen yakalanarak adli mercilere teslim edildi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin Meriç ilçesinde Jandarma ekipleri, Adasarhanlı Köyü'nde kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 19 düzensiz göçmeni yakaladı. Farklı uyruklardan olan bu kişiler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

UZUNKÖPRÜ'DE DE 17 GÖÇMEN YAKALANDI

Uzunköprü İlçesi'nde de Jandarma ekipleri, Saçlımüsellim Köyü'nde 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişiler de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.