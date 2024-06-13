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Jandarma ekipleri tarafından verilen uyarılar arasında can yeleği kullanımı, denize girmeden önce bölgenin bilinmesi, yalnız yüzmekten kaçınma, akıntılı ve dalgalı denizlerde denize girmeme, çocukların gözetimsiz bırakılmaması hususları yer aldı.

Sahilde denize giren vatandaşlara boğulma vakalarına karşı alınabilecek tedbirler ve uyarılar hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti yürütülüyor.

Bu kapsamda: Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Enez ve Keşan'daki sahillerde ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalara başladı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte bölgeye gelen turistleri boğulma tehlikesine karşı uyarıyor. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı , turistleri boğulma tehlikesine karşı uyardı.

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