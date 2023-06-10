Edirne İl Jandarma Komutanlığı, son bir hafta içinde yaptığı operasyonlarda kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele etti.Erdoğan DEMİR/Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Operasyonlarda 400 adet karides ve 2 gram kokain ele geçirildi. Karideslerin Yunanistan'dan kaçak yollarla getirildiği, kokainin ise bir şüphelinin üzerinde bulunduğu belirtildi. Operasyonlara katılan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerine halkın desteğiyle devam edeceğini duyurdu.