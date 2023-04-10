Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen deprem dolayısıyla depremzedelere yardım, gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve faaliyetlerin takviyesi amacıyla Edirne Jandarması geçici olarak Kahramanmaraş'ta görevlendirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığınca icra edilen faaliyetler kapsamında; Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde Otizmli bir gence temsili yemin töreni icra edilerek, depremzedeler için çadır kurulması, sel ve su baskınlarına karşı önlem alınması, gıda ve erzak dağıtımı faaliyetleri ile depremden etkilenen çocuklar için sosyal faaliyetler düzenlemesi çalışmalarını gerçekleştirdi.