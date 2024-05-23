Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 6 düzensiz göçmen yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan şüphelileri takibe aldı.
Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 farklı uyruktan düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek, ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.