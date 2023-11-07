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Eğitimde, geçiş üstünlüğü, geçiş hakkı, emniyet kemerinin önemi, hız kuralları, trafik kazaları, park ve park etme kuralları ve alkollü araç kullanımı gibi konular ele alındı.

Bu kapsamda, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Keşan Trafik Jandarması Timleri tarafından Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli personellere trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

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