Jandarma 1 haftada 71 suçlu ve terör örgütü üyesini yakaladıErdoğan DEMİR/ Keşan POSTASI (EDİRNE İGFA)

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, son bir haftada emniyet ve asayişin sağlanması, terörle mücadeleye yönelik faaliyetlerde başarılı operasyonlara imza attı. Komutanlık ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 59 şahsı yakaladı. Bunlardan 12'si FETÖ ve PKK/KCK terör örgütü üyesi olarak tespit edildi.

Ayrıca komutanlık ekipleri, toplumda trafik bilincinin oluşturulması için eğitim çalışmalarını da sürdürdü. Edirne İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için görevine kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.