Edirne İl Jandarma Komutanlığı, yasak avcılıkla mücadele kapsamında İpsala ve Merkez ilçedeki avlaklarda denetim gerçekleştirdi. 33 avcı kontrol edilirken, mevzuata aykırı avlandığı tespit edilen bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde yer alan ormanlık alanlar ve tarlalarda çıkan yangınlarla mücadele çalışmalarının yanı sıra, yasak avcılıkla ilgili denetimlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda, Edirne’nin göçmen kuşların göç güzergahında bulunması ve göç sezonunun başlaması nedeniyle yasak avcılığın önlenmesine yönelik kontroller artırıldı.

AV DENETİMLERİNDE 33 AVCI KONTROL EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, İpsala ve Merkez ilçedeki Devlet ve Genel Avlaklarda denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde toplam 33 avcı kontrol edilirken, yasadışı av yaptığı tespit edilen bir kişiye yasal işlem uygulandı.

Kaçak avcıdan hayvan sesi çıkartan ses cihazı ve diğer yasaklı malzemeler alınarak muhafaza altına alınırken, ele geçirilen malzemeler ve ilgili işlem dosyası, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların halkın desteğiyle azim ve kararlılıkla süreceğini duyurdu.

Ekipler, göç mevsimi boyunca denetimlerin devam edeceği ve yasadışı avcılara karşı sıkı önlemler alınacağını vurguladı.