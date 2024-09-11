Edirne Kadın Platformu Bileşenleri, Saraçlar Caddesi’nde, Narin Güran cinayeti ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Narin’in ölümüne sebep olan kişilerin bulunarak en kısa sürede cezalandırılması gerektiği vurgulandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Kadın Platformu Bileşenleri, Saraçlar Caddesi’nde, yaklaşık 19 gündür kayıp olan ve dün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran için basın açıklaması yaptı.

Edirne Kadın Platformu Bileşenleri adına basın açıklamasını Kadın İstihdamı ve Girişimcileri Derneği Başkanı Cemile Özeker okudu. Özeker, hukuk sisteminin işletilerek Narin Güran’ın katillerinin bir an önce bulunup cezalandırılması gerektiğinin ifade ederek; “19 gün boyunca, 11 bin dönümden fazla alanda yapılan arama neticesinde çuval içindeki cansız bedenine ulaşılan Narin Güran neden kayboldu? Neden öldürüldü? Ölümünden kim ya da kimler sorumlu? Ölüm nedenini bilenler neden susmayı tercih ediyor? Ölümüne sebep olan sır neydi? Olayda kim ya da kimler, kimleri neden koruyor? Cevaplarını yetkililerden bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“CEZASIZLIK POLİTİKALARINDAN VAZGEÇİN”

Narin’in ölümüne sebep olanların, suçu ve ihmali bulunanların cezasının verilmesi gerektiğini söyleyen Özeker; “Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti cezasız bırakan, faillerine iyi hal adı altında ödül gibi cezalar veren, erkek şiddeti ve cinayetlerini görmezden gelenlere çağrımızdır. Narin'in ölümüne sebep olan faillerin, nüfuzlu kişiler olup olmadığına bakılmaksızın iddiaların üzerine gidilerek, cezasızlık politikaları dışında kalan bir adalet sisteminin uygulatılmasını, hukukun işletilmesini, olaya müdahil olanlardan suçu ve ihmali bulunanlara gerekli olan cezanın verilmesini istiyoruz. Cezasızlık politikaları uygulayarak failleri değil, Narin’leri, çocukları, kadınları ölmekten ve öldürülmekten koruyan bir adalet sistemi istiyoruz. Faillere ödül gibi cezalar veren, kadılara ve çocuklara yönelik şiddeti cezasız bırakan, erkek adaletin tüm temsilcileri bu cinayette sorumludur. Artık yeter; cezasızlık politikalarından vazgeçin, hukuku işletin. Hukuk devreye girene, kadın katliamları ve çocuk istismarı son bulana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Narin Güran olayında sorumluluğu olan herkes yargı önüne çıkarılıp adalet yerini buluncaya kadar olayın takipçisi olacağız. Narin’lerin ölümlerini engellemek, hayallerimiz, haklarımız, hayatlarımız ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, 6284 sayılı yasanın temelini oluşturan İstanbul Sözleşmesi ve diğer kanunların uygulanır olması için mücadelemize devam edeceğiz. Yeter artık. Narin’ler ölmesin, çocuklar ölmesin, kadınlar ölmesin” dedi.

Açıklamaya Edirne Kadın Platformu Bileşenleri’nin yanı sıra Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da katıldı.