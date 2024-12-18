Edirne'ye bağlı Keşan Belediyesi, mahalle muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini masaya yatırdıERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı ve ilgili birim müdürlerinin de katılım sağladığı toplantıda, mahallelerin öncelikli sorunları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda söz alan mahalle muhtarları, vatandaşlardan gelen talepleri dile getirdi. Toplantıda konuşan Bilgin Atlı, tüm sorunların çözümü için koordinasyon içerisinde hareket edeceklerini belirterek, “Mahallelerimizin sesi olan muhtarlarımızla düzenli olarak bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Bu buluşmalarla her mahallemize en iyi hizmeti sunmak adına ihtiyaçları yerinde değerlendiriyor, çözüm yollarını birlikte arıyoruz.” dedi.

Birim müdürlerinin detaylı açıklamalarda bulunduğu toplantıda, mahallelerin altyapı, temizlik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik çözüm planları ele alındı. Keşan Belediyesi’nin vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdüreceği vurguladı.