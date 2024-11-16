Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın ve eşi Birnur Yalçın Keşan’daki şehit ailelerini ziyaret etti.Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Ziyarette, şehit ailelerimizle bir araya gelen Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın ve eşi, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ederek ailelerin acılarını paylaştı.

Ziyaret sırasında şehit ailelerinin talep ve isteklerini dinleyen Müdür Yalçın, Emniyet Teşkilatı olarak her zaman şehit ailelerimizin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.

Şehitlerin emaneti olan ailelerine gösterilen bu hassasiyet, kamuoyunda takdirle karşılandı.