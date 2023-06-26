Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Çakır, esnafın hem tatil hem de bayram alışverişinden umutlu olduğunu belirterek yazılı bir açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Esnafın hem tatil hem de bayram alışverişinden umutlu olduğunu belirten Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Çakır,

yazılı açıklamasında, özellikle sahillerdeki esnafımızın yüzlerinin güleceğini ümit ettiklerini söyledi.

Gıda fiyatlardaki artışların bir nebze bayramın tadını kaçırdığını belirten Çakır, "Vatandaşlarımızı kolonya, çikolata gibi ikramlık ürünlerini, ekmek, su, meşrubat ve tekel ürünlerini, esnafımızdan almalarını tavsiye ediyoruz. Kaliteli, ucuz sebze ve meyvelerini de pazarcı esnafından ve manavlarımızdan almalarını tavsiye ediyoruz. Esnaflarımız bunları gerçekleştirdiğinde, bu bayramımızı iki bayram olarak kutlar. Kira, elektrik, vergi , SGK, gibi giderlerini karşılamada bir nebze sorun yaşamaz. Çocuklarımızın bayram adresi yine esnaflardır, onları bekliyoruz. Eski bayramları yaşayalım kucaklaşalım. Bayram alışverişlerinin adresi mahalle esnafı olmalıdır" çağrısında bulundu.

Çakır, yerli esnaftan alışveriş yapılma geleneğinin gelecek nesillere de öğretilmesini istedi.