Sırbistan ve Macaristan’a çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere giden Edirne Keşan heyeti çeşitli ziyaretlerde bulunarak iş birliği konularını görüştü.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Meriç, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Tekirdağ TB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sarı, Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, İpsala TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer ve Keşan TSO Heyeti olarak Sırbistan Belgrad / Sırp Türk Derneği Başkanı Fatih Karaca’yı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Keşan Belediyesi, Keşan TSO, Tekirdağ TB, Keşan TB, İpsala TB’nin hizmetleri ve bölgemiz için gerçekleştirdiğimiz faaliyetler hakkında bilgiler vererek, Belgrad / Sırp Türk Derneği’nin faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Sırbistan’da yatırım fırsatları ve ihracat fırsatları hakkında; Sırbistan Belgrad / Sırp Türk Derneği Başkanı Fatih Karaca, Heyete bilgilendirmelerde bulundu.

Sırbistan Belgrad / Sırp Türk Derneği Başkanı Fatih Karaca’ya bölgenin coğrafi işaretlerinden hazırlanan hediyeler ve plaket takdim edildi.

Ziyaret ile ilgili Sırbistan Belgrad / Sırp Türk Derneği Başkanı Fatih Karaca’ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür edilerek, çalışmalarında kolaylıklar dilendi.

BELGRAD BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

Keşan heyeti T.C Belgrad Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Yasemin Yüce’yi ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Keşan Belediyesi, Keşan TSO, Tekirdağ TB, Keşan TB, İpsala TB’nin hizmetleri ve bölgemiz için gerçekleştirdiğimiz faaliyetler hakkında bilgiler vererek, T.C Belgrad Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler alındı.

T.C Belgrad Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Yasemin Yüce’ye bölgenin coğrafi işaretli ürünlerinden hazırlanmış olan hediye ve plaket takdim ettik.

Ziyaret ile ilgili olarak T.C Belgrad Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Yasemin Yüce’ye misafirperverliklerinden dolayı teşekkür edilerek, çalışmalarında başarılar dilenildi.

MACARİSTAN TÜRK TİCARET ODASI

Keşan heyeti Macaristan Türk Ticaret Odası Başkanı Suat Gökhan Karakuş’u ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Keşan Belediyesi, Keşan TSO, Tekirdağ TB, Keşan TB, İpsala TB’nin hizmetleri ve bölgemiz için gerçekleştirdiğimiz faaliyetler hakkında bilgiler vererek, Macaristan Türk Ticaret Odası’nın faaliyetleri hakkında bilgiler sundu.

Macaristan’da yatırım fırsatları ve ihracat fırsatları hakkında; Macaristan Türk Ticaret Odası Başkanı Suat Gökhan Karakuş heyete bilgilendirmelerde bulundu.

Macaristan Türk Ticaret Odası Başkanı Suat Gökhan Karakuş’a bölgemizin coğrafi işaretlerinden hazırlanan hediye paketi ve plaket takdim edildi.

Ziyaret nedeniyle Macaristan Türk Ticaret Odası Başkanı Suat Gökhan Karakuş’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür edilerek , iyi çalışmalar dilendi.

MACARİSTAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Keşan heyeti Macaristan’da Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Gabor Kiss’i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Keşan Belediyesi, Keşan TSO, Tekirdağ TB, Keşan TB, İpsala TB’nin hizmetleri ve bölgemiz için gerçekleştirdiğimiz faaliyetler hakkında bilgiler vererek, Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası’nın faaliyetleri hakkında bilgiler aldık.

Ziyarette ayrıca Keşan Organize Sanayi Bölgesi ve İpsala Organize Sanayi Bölgesi hakkında Macaristan TSO Heyeti’ne bilgiler verilerek, OSB’lerin tanıtımları gerçekleştirildi.

Ziyarette Keşan TSO ile Macaristan TSO Kardeş Oda protokolü imzalandı.

Macaristan’da yatırım fırsatları ve ihracat fırsatları hakkında; Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Gabor Kiss heyete bilgilendirmelerde bulundu.

Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Gabor Kiss’e bölgenin coğrafi işaretlerinden hazırlanan hediye paketi ve plaket takdim edildi.

Ziyaret ile ilgili olarak Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Gabor Kiss’e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür edilerek, çalışmalarında kolaylıklar dilendi.