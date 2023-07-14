Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bölgede meydana gelebilecek anız yangınlarının önüne geçmek adına tarla sahipleri, biçerdöver ve balya makinesi operatörlerine yönelik eğitimler düzenliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hasat yapılan veya balya bağlanan tarlaları ziyaret ederek, sahada bilgilendirmede bulundu.

Tarla sahiplerine, biçerdöver ve balya makinesi operatörlerine; hasat esnasında yaşanabilecek olası yangınları önlemek ve engellemek adına eğitimler verdi.

Keşan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçede son günlerde ekili alanlarda meydana gelen yangınlara etkili bir şekilde müdahale edildiğini anımsatıldı.

Hasat esnasında yaşanabilecek olası yangınları önlemek ve engellemek adına tarla sahiplerini uyaran ekipler, "Bilindiği üzere biçerdöver sahipleri hasat esnasında iki adet 6 kilogramlık yangın söndürücüyü biçerdöverlerinde bulundurmak zorundadır. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde bu hususa özellikle dikkat edilmesi gerektiğine yönelik uyarılarda bulunulmuştur. İtfaiye Müdürlüğü olarak ürün hasadı bitimine kadar olası yangınlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahalede bulunmak amacıyla en üst seviyede yapmış olduğumuz tedbir ve koordinelerle hazır olarak beklemekteyiz" dedi.