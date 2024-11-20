Edirne'nin Keşan ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Törene; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Lalapaş Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral ve Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, , Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın,kamu kurum ve kuruluş ile STK temsilileri ile vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan emperyalist ülkelerin işgallerine karşı 1919'da Samsun'dan bir umut doğduğunu belirtti.

Konuşmasına 102 yıl önce Keşan’ın işgalden kurtuluşunun anma gününde, bir arada olmaktan sevinç duyduğunu belirterek başlayan Özcan tarih yolculuğunu anlatarak sözlerine devam etti. ''Değerli hemşehrilerim, sevgili öğrenciler, bu ; evlat acısı, kuyruk acısı diye bir hikaye vardır. Ne Anadolu’ya girişimiz ne İstanbul’un alınışı, ne Viyana kapılarına kadar gidişimiz hiçbir şekilde tarih içerisinde başkalarının gözünde silinmeyecek, unutulmayacaktır. Biz de bu fikirle, bu bilinçle, daha fazla çalışıp, bölgemizde çok daha kuvvetli olmak zorundayız. Başta bize bu ülkeyi bırakan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, buradaki Kurtuluş mücadelesinde şehit olanlara, emeği geçenlere, sonsuz şükran ve saygılarımızı sunuyorum. Hepimizin günü kutlu olsun, Allah bir daha o günleri göstermesin.” şeklinde konuştu.

Halk oyunları gösterilerinin ardından geçit töreni gerçekleştirildi ve vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Resepsiyona Keşan protokolunun yanı sıra Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı ile Edirne Millletvekili Ahmet Baran Yazgan, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Lalapaş Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver , Yeni Karpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, 28. Dönem Edirne Milletvekili Savaş Üner ile il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, STK temsicileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.