Edirne'de Aile Yılı kapsamında Bakanlık hizmet modelleri vatandaşlarla buluştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesi kapsamında, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi tarafından 16 Haziran 2025 tarihinde KİPA AVM'de tanıtım standı açıldı.

Etkinlikte, Bakanlığın sunduğu hizmet modelleri hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı, merak edilen konular bire bir anlatıldı. Ziyaretçilere ayrıca çeşitli konuları içeren broşürler dağıtılarak sosyal hizmetlerin kapsamı ve başvuru süreçleri hakkında farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Keşan Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, aile odaklı sosyal politikaların tanıtılması ve toplumsal bilinçlendirme çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini belirtti.