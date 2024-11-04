Edirne'de Keşan Tüm Hamallar Derneği Başkanı Hüseyin Temel, il genelinde en az 3 bin denetimli serbestlik dosyası bulunduğunu belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Denetimli serbestik işleri Edirne Adliyesi bünyesinde bulunan Denetimli Serbestlik Bürosu tarafından yürütülüyor.

Keşan Tüm Hamalla Derneği Başkanı Hüseyin Temel, dosyası olanların Edirne’ye gidip gelmesinin büyük sıkıntılar oluşturduğunu belirterek, “Denetimli serbestlik konusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmayı kabul etmeyenler, Edirne’ye giderek imza vermektedirler. Keşan’da bu dosya sahiplerinin çoğunluğunu Romanlardan oluşuyor. Bu arkadaşlarımız denetimlerini yakmasın diye Edirne’ye gidiyorlar. Maddi imkansızlıklar nedeniyle Edirne’ye gidemeyenler tekrar hapis cezasına çarptırılıyorlar. Bu da vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına sebep oluyor.” dedi.

Başkan Temel, Keşan’a Serbest Denetimli Bürosu için çalışmalar olduğunu ifade ederek, “Bu insanlar bazen evlerini zorla geçindirirken, Edirne’ye gidip gelmeleri de büyük bir yük oluyor kendilerine. Bu büronun açılması bu vatandaşlarımızı rahatlatacaktır. Toplumumuzun kanayan bir yarasını sarmak için Milletvekilimiz Sayın Fatma Aksal’ın desteğini bekliyoruz. Keşan’ ımıza denetimli büronun bir an önce açılmasını istiyoruz. Bu büronun memuru hazır diye duyduk, ancak yeri yokmuş. Bizler Edirne'ye gidip gelmek için en az 1.000 TL harcıyoruz. Bazen bu parayı bulamayan kader mahkumları var, fakir insanlar var. Ben Fatma Aksal milletvekilimizden kısa sürede bu denetimli büronun Keşan’ımıza gelmesini talep ediyorum.” diye konuştu.

Öte yandan yaptığımız araştırmada adreslerini Edirne’de gösterenlerin ve Keşan’da kurum ve kuruluşlarda çalışmayı kabul etmeyenlerin denetimli serbestlik için Edirne’ye gittikleri de öğrenildi.