Edirne Keşan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, 2024 yılında sokak hayvanlarının korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi adına önemli adımlar attı.EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Serkan Doğru, 2 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe giren “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve 13 Aralık 2024 tarihli “Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği” çerçevesinde çalışmalarını sürdüren müdürlük, yıl boyunca birçok başarıya imza attıklarını belirtti.

KISIRLAŞTIRMA VE SAHİPLENDİRME ÇALIŞMALARI

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında 488 köpek ve 345 kediyi kısırlaştırarak sokak hayvanlarının üreme kontrolünü sağladı. Aynı zamanda, 162 köpek ve 42 kedi sahiplendirilerek toplam 204 can sıcak yuvalarına kavuşturuldu. Bu çalışmalar, hem hayvanların refahını artırmayı hem de sokak hayvanı popülasyonunu dengede tutmayı hedefliyor.

HAYVAN HAKLARINA DESTEK

Keşan Belediyesi, hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor ve yeni yasa ile yönetmelik kapsamında uygulamalarını geliştiriyor. Belediyenin bu çalışmaları, hayvan severler tarafından takdirle karşılanırken, hayvan haklarına duyulan önemin artırılmasını sağlıyor.

GELECEK HEDEFLERİ

Veteriner İşleri Müdürü Doğru, , önümüzdeki dönemde sokak hayvanlarının korunması, kısırlaştırma çalışmaları ve sahiplendirme oranlarının artırılması için daha fazla proje geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, tüm vatandaşları hayvan haklarına duyarlı olmaya davet ediyor.