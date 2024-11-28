Edirne'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Keşan Şubesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Halk Müziği korosu çalışmalarına başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - ADD Keşan Şubesi THM Korosu'nun geleneksel hale gelen konser hazırlığı başladı.

Geçen yıl koroyu yöneten Şef Erkan Yalçın bu yıl da yönetecek.

ADD Keşan Şubesi'nden yapılan açıklamada, Türk Halk Müziği korosunun öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türküler olmak üzere Türkiye'nin değişik yörelerine özgü türküleri seslendirmek üzere çalışmalarını yaptığını belirterek, çalışmalara katılmak isteyen Atatürkçü düşünceye inanan tüm Keşanlıları davet etti.

Koro çalışmaları her hafta Çarşamba akşamı saat 19:00’da Atatürkçü Düşünce Derneği Keşan Şubesi'nde yapılıyor.