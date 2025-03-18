Edirne'nin Keşan ilçesinde AK Parti Keşan Gençlik Kolları, Saros Hotel’de düzenlenen iftar yemeğinde partililerle bir araya geldi. Programa AK Parti yönetimi, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Belediye Meclis Üyeleri ve Keşanlı gençler katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Keşan Gençlik Kolları, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak düzenlenen iftar programında partililerle buluştu.



İftar yemeğinde konuşan AK Parti Keşan İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu taşıyan önemli bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Programa, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Adnan Vural ve Nehir Gergin, Kadın Kolları Başkanı Nuriye Altın, Belediye Meclis Üyeleri ve Keşanlı gençler de katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. AK Parti Keşan Gençlik Kolları, Ramazan boyunca dayanışma ve birlik ruhunu pekiştiren etkinliklere devam edeceklerini söyledi.