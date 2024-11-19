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Seçim sonrasında Edirne Milletvekili Fatma Aksal, MKYK Üyesi Enes Kaşkaş, AK Parti İl Başkanı Bilgin İba, Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir tarafından Keşan İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural’a mazbatası takdim edildi.

Vural başkanlığındaki yeni yönetimde; Tayfun Örs, Hüseyin Borazan, Merve Bayram, Eylül Meriç, Selen Şarkaya, İrem Baltacı, Gizem Yeşil, Raşit Yılmaz, Yasin Boızdemir, Hayati Anılmış, Fırat Bayar, Utku İhsan Zeydan, Nihat Can Kuşku, Şahin Kenar, Ali Yalvuç, Ömer Özkan, Fırat Baldız, Metin Can Şemin, Özgür Şaş, Emir Gökçe Daniş, Ozan Dalgıç, Soner Taviş, Hasan Borazan, Baran Yıldırım, Kadir Yaman, Kadir Yolcu, Kadir Yaman, Mert Yanıt, Emre Örs ve Osman Bayram'dan oluştu

Yapılan açık oylama ile İsa Vural başkanlığında yeni yönetim göreve geldi.

Divan Başkanlığı’nı Hilal Altunhan'ın yaptığı genel kurulda siyasi protokol konuşmaları sonrasında İsa Vural başkanlığındaki tek liste partililere tanıtıldı.

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