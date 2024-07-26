Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir apartmanın çatı tadilatı sırasında meydana gelen yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'ın Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yangının apartmanın çatısında tadilat işinin yapıldığı sırada meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre, apartman sahibi M.C., yaklaşık iki gündür devam eden tadilat işleri sırasında çıkan yangından haberdar olmadığını ifade etti. Yangını, görevlilerin bildirmesi üzerine öğrendiğini belirten M.C.'nin herhangi bir şikayeti bulunmuyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni ve maddi hasarın ne olduğu henüz kesinleşmedi.