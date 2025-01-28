Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-27 Ocak 2025 tarihleri arasında farklı suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı. Uyuşturucu ticareti, silahla yağma, vergi usulsüzlüğü ve yaralama gibi suçlardan hüküm giyen şahıslar, Edirne Cezaevine gönderildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Erdoğan'da uyuşturucu ve silahla yağma suçlarından aranan 5 hükümlü yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda Yenimescit Mahallesi Yağmur Sokak’ta yapılan kontrollerde N.D. isimli şahsın, Edirne Ağır Ceza İlamat Masasınca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi. Aynı gün, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yakalanan M.D. isimli şahsın ise silahla yağma suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aynı mahallede basit yaralama suçundan aranan F.S., Yukarı Zaferiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde ise vergi usulsüzlüğü suçundan hüküm giymiş S.E.'yi de yakaladı.

Bu arada Mersin Ağır Ceza İlamat Masasınca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan O.Z. isimli şahıs da Keşan’da yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemleri tamamlandıktan sonra Edirne Cezaevi'ne sevk edildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz süreceğini duyurdu.