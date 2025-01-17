Edirne'e Keşan Belediyesi, kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği günlerde sosyal dayanışma örneği sergileyerek, ihtiyaç sahiplerine ekmek yardımı yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine binlerce ekmek yardımı

Yenimescit ve Mustafa Kemal Paşa mahalleleri başta olmak üzere, bazı mahalle muhtarlıklarına binlerce ekmek teslim edildi.

Belediye yetkilileri, yoğun kar yağışı nedeniyle günübirlik işlerine gidemeyen ve mağduriyet yaşayan ailelere destek olmak amacıyla fırınlardan temin edilen ekmekleri mahallelere ulaştırdı. Teslim edilen ekmekler, muhtarlar ve gönüllü vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine tek tek dağıtıldı.

Keşan Belediyesi, kış şartlarının olumsuz etkilerini hafifletmek ve dayanışmayı güçlendirmek adına bu tür yardımların devam edeceğini belirtti.

Vatandaşlar ise belediyenin ve gönüllülerin bu çabalarından dolayı teşekkürlerini iletti.