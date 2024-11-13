Edirne'de Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası’na kayıtlı kahvehane ve çay ocaklarının ücret tarifeleri yenilendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, 2024 yılı içerisinde kuru çaya, kuru kahveye, şekere, tüpe, elektriğe, suya, doğal gaza, kiralara ve SGK primlerine gelen zamlar karşısında esnafın ezildiğini ve bu nedenle tarifelerin güncellendiğini bildirdi.

Esnafın odaya zam talebinde bulunduğunu ve bu talebin Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından uygun görüldüğünü ifade eden Çakmak, “Yeni fiyat tarifelerimiz, Keşan Merkez, Keşan Belde ve Keşan Köy kahveciler tarifeleri hazırlanmış olup, odamızda dağıtımına başlanmıştır. Tüm kahvecilerimiz yenilenmiş zamlı fiyat tarifelerini odamızdan alabilirler.” dedi.