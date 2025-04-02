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Polis ekipleri tarafından derhal gözaltına alınan T.T., gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Cezaevi’ne sevk edildi.

Yapılan incelemede, şahsın "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 13 yıl 4 ay 27 gün hapis cezası aldığı ve ayrıca cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

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Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Huzur Sokak’ta durumundan şüphelendikleri T.T. isimli şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı.

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