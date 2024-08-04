Edirne'nin Keşan ilçesinde CHP Keşan Gençlik Kolları’nın 11 Ağustos Pazar günü yapılacak genel kurulunda adaylar çıkmaya başladı. Mevcut Başkan Halil Can Uvacıklı'nın yeniden göreve talip olduğu Keşan'da, Gençlik Kolları'na, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gülcü de aday olduğunu açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Gençlik Kolları 11 Ağustos Pazar günü olağan genel kurula hazırlanıyor.



Genel kurul öncesinde halen Keşan Gençlik Kolları Başkanı olan Halil Can Uvacıklı yeniden aday olduğunu açıkladı. Uvacıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin enerjisini, umutlarını ve sesini daha güçlü şekilde duyurmak adına çıktıkları yolda aynı heyecan ve motivasyonla gözlerini genel seçime diktiklerini ve bu nedenle geleceğin teminatı olan gençlerden bir kez daha yetki istediğini söyledi. Uvacıklı, "Gelin gençlerin iktidarını hep birlikte kuralım. Bu süreçte desteklerinizi bekliyorum" dedi.

Öte yandan CHP Keşan Gençlik Kolları Başkanlığı'na bir diğer aday ise Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gülcü oldu. Gülcü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylığını açıkladı.

Gülcü paylaşımında, CHP'nin gücüne güç katmak; yoluna yoldaş, sesine nefes olmak için Keşan’da yeni bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, "Çocukluğumuzun sevinci, gençliğimizin umudu olan partimizin uzun yıllardır bir neferi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Keşan’da elimizden geleni değil üzerimize düşeni yapmak için, Sadece seçim zamanı değil her zaman gençlerimizle birlikte olmak için CHP Keşan Gençlik Kolları Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum" diyerek destek beklediğini söyledi.