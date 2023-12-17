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CHP Keşan İlçe Başkanlığı belediye başkan aday adaylarıyla kahvaltıda buluştuErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanlığı, Keşan Belediye Başkan aday adayları ile Yenimuhacir Belediye Başkanı Aday’ının katıldığı kahvaltılı basın toplantısı gerçekleştirdi.

Binbay Cennettepe gerçekleştirilen kahvaltıya CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Keşan Belediye Başkan Aday Adayları Mehmet Özcan, Ender Mağden, Ferudun Tümer, Mustafa Bezbaş, Orhan Çakır, Şenol Yalı ile basın mensupları katıldı.

Basın toplantısında ilk sözü alan CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, CHP olarak hareketli günler yaşadıklarını belirterek, "Bu zor dönemde bir kere daha CHP umudun partisi olduğunu, mücadelenin partisi olduğunu herkese kanıtladı. Başka yerlerde diğer partiler gösterecek aday bulamazken CHP Keşan’da belediye başkanlığına pırıl pırıl 6 tane aday adayı çıkardı. Belediye meclisine 43 tane adayı çıkardı. İl Genel Meclisine 17 aday adayı çıkardı. Bir kere daha ne kadar büyük bir parti olduğunu gösterdi. Keşan'daki altı aday adayımız önceki gün açıklanan Yenimuhacir Belediye Başkan adayımız hep beraber bir araya geldik. Keşan beş yıldır zor günler geçiriyor. Beş yıldır yönetilmiyor, Keşan beş yıldır adeta savruluyor. Biz diyoruz ki ‘milletimiz bizi bekliyor halkımız bizi bekliyor halkımız sosyal demokrasiyi bekliyor, halkımız Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini bekliyor ve biz de buradan hazır olduğumuzu ilan etmek istiyoruz. Adaylarımız yanımızda buradan mesajı vermek istiyoruz bizim talebimiz ön seçim biz kendimizi adaylarımızı örgüte emanet etmek istiyoruz. Bunu istiyoruz ama yolun sonunda ne olursa olsun çıkacak adayımızın da sonuna kadar arkasında olduğumuzu onu destekleyeceğimizi ilan etmek istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Çakır, Keşan'ın berekete kavuşacak inancının tam olduğunu belirterek, "Bu masadan altı adayımızdan kim olursa olsun Keşan'ı hak ettiği yere getirecek. Biz de 31 Mart akşamına kadar sandıktan çıkan son zarf açılana kadar adayımızın arkasında dimdik duracağız. Onu yalnız bırakmayacağız 31 Mart akşamı 6 oklu şanlı bayrağımızı hem Keşan’ın hem de dört bir yanına dikiceğiz bunun sözünü veriyoruz" dedi.

Daha sonra CHP Keşan Belediye Başkan aday adayları Şenol Yalı, Orhan Çakır, Ender Mağden, Ferudun Tümer, Mustafa Bezbaş ve Mehmet Özcan söz aldı.

Aday belirleme sürecinde partinin alacağı tüm kararlara saygı duyduklarını belirten aday adayları, belirlenecek aday sonrasında da aynı toplantıyla birlikte yol alacaklarının sözünü verdiler.

Bu arada önceki gün CHP Parti Meclisi’nce atanan Yenimuhacir Belediye Başkan Adayı Tamer Kıral söz aldı. Kıral, "Yenimuhacir'i kaybettik ama bu önümüzdeki beş yıl kesinlikle Yenimuhaciri de sosyal demokrat belediyecilikle tanıştıracağız" dedi.