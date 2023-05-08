Edirne'de Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen ve hem doğal güzelliği hem de zengin bitki örtüsüne sahip Kılıçköy Korusu’nda gerçekleştirilen geleneksel Keşan Dallığı hafta sonu gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sabahın erken saatlerinden itibaren Kılıçköy Korusu’nu dolduran vatandaşlar, bolluğun bereketin simgesi baharın gelişini hep birlikte kutladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, dallığa katılan vatandaşları ziyaret ederek, Hıdırellez bereket kesesi hediye ederek, ikramda bulundu. Helvacıoğlu, dallıkta ayrıca Keşan Belediyesi seralarında yetiştirilen çiçekleri de dağıttı.

Dallık Şenliği kapsamında AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, AK Parti Edirne Milletvekili Adayı Tarık Hatipler, AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce dallık ateşini yaktı.

Hıdırellez ateşi yakılmasının vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Keşan’ın geleneksel dallığını kutladıklarını belirten Aksal, “Hıdırellez, Atalarımızdan gelen eski bir geleneğimiz. Bereketi, bolluğu, baharın gelişini temsil ediyor. Tüm vatandaşlarımızla dallığı büyük bir coşku ile kutluyoruz. Bugün sabahın erken saatlerinde kutlamalar başladı. Hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

HELVACIOĞLU: “DALLIK KEŞAN’IN BİR MARKASI VE TÜM TRAKYA’YA ÖRNEK OLUYOR”

Daha sonra konuşan Helvacıoğlu ise yıllardır devam eden dallık şenliklerini bu yılda sürdürdüklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Pandemide bir dönem ara verdik. Gönül belediyeciliği döneminde dallık sadece bir piknik havasında değil, eğlence, şenlik havasında geçiyor. Dallık ateşimizi yaktık, çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz ve programlarımızla vatandaşımıza dokunuyoruz. 20 bine yakın katılım var. Dallık Keşan’ın bir markası ve tüm Trakya’ya örnek oluyor. Çok güzel bir atmosfer söz konusu. Merkezimizde insan, merkezimizde hizmet var.”

Dallık şenliği kapsamında Belediye Sanat Merkezi müzik öğretmenleri verdikleri konserlerle güne renk kattı.