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A.I.'nın cüzdanına yapışık vaziyette askeri makamlara ait rozet ve 1 adet el telsizi de bulundu.

Kontroller sırasında durdurulan bir ticari taksinin şoförü A.I.'nın üzerinde 1.28 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara yolu Mercan Traktör önünde göçmen kaçakçılığına yönelik uygulama yaptı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlığ ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamada 70 şahıs ve 24 aracın sorgulaması yapıldı.

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