Tahmini Okuma Süresi: dakika

Edirne Keşan’da meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edinilen bilgilere göre Saat 11.00 sıralarında Edirne'nin Keşan ilçesinde Aşağı Zaferiye Mahallesi, Bulut Sokak’ta Saray Avluları Cami önünde meydana gelen silahlı olayda 2 kişi yaralandı.

Olayın geldiğini gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri ve 112 Acil Servisi olay yerine geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralanan 2 kişiye müdahale etti.

Birden fazla kurşunla yaralanan ve durumu ağır olan Y.U. adlı kişi ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bacağından yaralanan diğer U.A adlı kişi ise Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı’nca yapılan inceleme ile olayla ilgisi olduğu belirlenen 2 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda gözaltına alınan 2 kişinin Ş.B. ve U.K. oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.