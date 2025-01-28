Edirne'nin Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi'nde ilçe protokolü mahalle sakinleriyle güvenlik konulu toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, vatandaşları dinleyerek sorularını cevaplandırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'daki Yenimescit Mahallesi'ndeki güvenlik toplantısı Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, Yeni Mescit Mahalle Muhtarı Samet Borazan ve ROMDER Başkanı Fahrettin Savcı Yeni Mescit Mahallesi’nde vatandaşlar da katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yılmaz ve Müdür Yalçın, vatandaşların sıkıntılarını sorunları dinlemek için bu toplantıyı düzenlediklerini belirtti. .

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, vatandaşları dinleyerek sorularını cevaplandırdı. Oğlu eroinden dolayı 12 yıl ceza alan bir anneyi ve mahalle halkını dinleyen Müdür Karaburun, gençlerin uyuşturucu illetinden uzak durmaları tavsiyesinde bulunarak, ailelerin de çocuklarını bu konuda uyarmaları gerektiğini belirtti.

Karaburun’un, Ali Kuzey Balaban adlı bir çocukla yaptığı diyalog geceye damgasını vurdu. Müdür Karaburun, makam şapkasını Balaban’a vererek “Sen ne olmayı düşünüyorsun. Polis olacaksan sana yardımcı olalım” dedi. Karaburun daha sonra Balaban’a polis rozeti ve çeşitli hediyeler verdi.

“UYUMA” UYGULAMASINI TELEFONUNUZA İNDİRİN

Edirne İl Emniyet Müdürü Orhan Karaburun, İçişleri Bakanlığı sitesinde suçlulara karşı UYUMA adlı bir program olduğunu ve herkesin bu programı telefonuna indirerek suç ve suça dair görüntüleri bu uygulama üzerinde emniyete gönderebileceğini ve burada herhangi bir isim veya kimlik ile ilgili bilgilerin görünmediğini belirterek UYUMA programı ile suç oranında düşüş yaşandığını söyledi.