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Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin korunması için denetimlerine devam edeceği öğrenildi.

Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Edirne Cezaevi’ne sevk edildi.

Yapılan kimlik sorgulamasında, C.T. isimli şahsın Kırklareli Yerel İlamat Masası tarafından Askeri Ceza Kanunu’na Muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Edirne Keşan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesi Yeni Mescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde yapılan kontroller sırasında aranan bir şahıs yakalandı.

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